Житель Карелии снял на видео нерпу на расстоянии вытянутой руки (ВИДЕО)

Нерпа подпустила близко человека, а тот запечатлел ее на видео.
Очевидец смог подобраться близко к нерпе и снять ее на камеру. Видео размещено в паблике «Лахденпохья — Навсегда!». Автором ролика является Евгений Гаврилов.
«Ладожская нерпа на водопое. Так близко вы нерпу еще не видели!», — гласит описание ролика.
Ранее сообщалось, что туристы в Карелии запечатлели отдыхающую на льду нерпу.
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