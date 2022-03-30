Житель Карелии снял на видео нерпу на расстоянии вытянутой руки (ВИДЕО)

Нерпа подпустила близко человека, а тот запечатлел ее на видео.

Очевидец смог подобраться близко к нерпе и снять ее на камеру. Видео размещено в паблике «Лахденпохья — Навсегда!». Автором ролика является Евгений Гаврилов.

«Ладожская нерпа на водопое. Так близко вы нерпу еще не видели!», — гласит описание ролика.

Ранее сообщалось, что туристы в Карелии запечатлели отдыхающую на льду нерпу.