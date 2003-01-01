Житель Карелии сообщил о готовящемся взрыве в кондопожской поликлинике

Нетрезвый мужчина получил условный срок за ложное сообщение о подготовке взрыва в поликлинике.
Инцидент произошел в январе этого года. Житель Кондопожского района, находясь в состоянии опьянения, позвонил в медицинскую страховую компанию, которая расположена в одном из корпусов ГБУЗ РК «Кондопожская ЦРБ».
— В разговоре со страховым представителем мужчина сообщил о готовящемся им взрыве в поликлинике, которое страховым представителем было воспринято как реальное и вполне осуществимое. Оперативные службы, прибывшие на место происшествия, не обнаружили взрывных устройств и взрывчатых веществ в офисе медицинской страховой компании, в здании поликлиники ГБУЗ РК «Кондопожская ЦРБ», на прилегающей к зданию территории, говорится в сообщении Объединенной пресс-службы судов Карелии.
Уголовное дело было возбуждено по статье «заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, создающем опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба, совершенное из хулиганских побуждений, совершенное в отношении объектов социальной инфраструктуры».
Суд признал подсудимого виновным и назначил ему условное наказание с испытательным сроком и возложением определённых обязанностей и ограничений. Приговор не вступил в законную силу.