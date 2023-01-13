Житель Карелии сознался в жестоком избиении знакомой своей супруги

Пожилой мужчина пойдет под суд за то, что жестоко избил гостью своей жены, сообщили в Следкоме Карелии.

Сотрудники Следкома Карелии завершили расследование уголовного дела в отношении 65-летнего жителя Медвежьегорского района.



Его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. По версии следствия, в октябре 2022 года нетрезвый мужчина находился дома, когда к его жене пришла знакомая.



Злоумышленник поссорился с ней, избил потерпевшую, в том числе, ударил ее по голове металлическим предметом.



Во время предварительного расследования сотрудники СКР РФ по Карелии допросили свидетелей, были проведены судебно-медицинская и психолого-психиатрическая экспертизы.



Обвиняемый во всем признался. Уголовное дело направлено в суд, говорится в пресс-релизе Следкома Карелии. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.