Житель Карелии, спасая свою недвижимость от приставов, оплатил миллионный долг

В Сортавале местный житель задолжал миллион рублей и чуть не лишился недвижимости, сообщили в УФССП Карелии.

В отделении судебных приставов по Сортавале на принудительном исполнении находилось сводное производство в отношении должника о взыскании заемных средств в пользу физических лиц с суммой более одного миллиона рублей.

Судебный пристав установил, что у должника имеются доли в трех квартирах в одном доме. Ситуацию осложняло то, что здание пострадало от пожара. Иного имущества у должника не было, поэтому судебный пристав наложил арест на доли в двух квартирах и обратился в суд с заявлением об обращении взыскания на эти объекты недвижимости. Заявление было удовлетворено судом.

Должник планировал продать недвижимость, поэтому погасил всю сумму задолженности, включая исполнительский сбор. Судебный пристав отменил арест, и неплательщик успешно совершил сделку по продаже своих долей в квартирах.