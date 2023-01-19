Житель Карелии спьяну расправился с машиной обидчика

Орудием преступления послужило замерзшее полено, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Олонецкого району поступило заявление от 47-летнего горожанина, обнаружившего, что кто-то повредил его припаркованный во дворе автомобиль. Лобовое и боковые стёкла были разбиты, рядом лежало полено.

Установить подозреваемого помогла камера наружного видеонаблюдения. Им оказался местный житель, ранее конфликтовавший с хозяином машины.

Мужчина признался в преступлении. По его словам, он выпил, забрался во двор обидчика, нашел замерзшее полено и учинил расправу над автомобилем.

Сумма ущерба превысила 12 тысяч рублей.

По факту умышленного повреждения имущества было возбуждено уголовное дело, фигуранту грозит до 2 лет лишения свободы.