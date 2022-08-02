Житель Карелии стал фигурантом уголовного дела после пьяной драки у клуба

Мужчину подозревают в том, что он в нетрезвом виде травмировал оппонента в ходе драки у клуба.

Житель Медвежьегорского района стал фигурантом уголовного дела, после того, как в пьяном виде причинил травмы незнакомому гражданину. Об этом сообщает МВД.

Ночью в июле 36-летний подозреваемый был в клубе, где поссорился с другим посетителем. Отношения мужчины выясняли на улице один на один. Фигурант несколько раз ударил оппонента по лицу и голове. Впоследствии эти травмы были признаны тяжким вредом здоровью. Подозреваемый раскаивается в содеянном и считает, что зря применил силу.

Ранее сообщалось, что в Карелии подозреваемый в краже мобильника спрятал добычу под матрасом.