Житель Карелии, стащивший три бутылки водки, услышал приговор суда

Ранее судимый житель города Сортавала вместе с товарищем обчистил местный магазин и был пойман.

Как сообщили в сортавальском суде, в августе 2022 года ранее судимый местный житель вместе со своим знакомым украли из городского магазина три бутылки водки, бутылку пива и пачку сока. Общая стоимость похищенного составила почти две тысячи рублей.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело, рассмотренное 18 декабря сортавальским городским судом. Суд признал его виновным в краже.

Житель Карелии признал свою вину и раскаялся в содеянном. В итоге суд назначил мужчине 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком также в 2 года.

Приговор не вступил в законную силу.