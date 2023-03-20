Житель Карелии, сумевший украсть 800 кг брусники, выслушал приговор

Муезерский районный суд Карелии признал местного жителя виновным в краже почти 800 кг брусники из пункта приема ягод.

Суд в Муезерском районе республики вынес приговор в отношении ранее судимого местного жителя. Его признали виновным в краже без малого 800 килограммов брусники из пункта приема и хранения ягод.



Так, в суде удалось доказать, что в сентябре 2022 года в одном из поселков Муезерского района мужчина нашел металлический контейнер, оборудованный под пункт приема и хранения ягод.



Он сбил навесной замок и пересыпал 581 килограмм ягод в 14 заранее приготовленных мешков общей стоимостью 65,7 тысячи рублей.



После он погрузил добычу в автомобиль и скрылся. Далее злоумышленник вернулся на машине к этому контейнеру и вывез еще 17 пластиковых ящиков с 213 килограммами брусники стоимостью 24,1 тысячи рублей.



Общий материальный ущерб превысил 90 тысяч рублей.15 марта Муезерский районный суд приговорил его к лишению свободы сроком на один год условно, с испытательным сроком два года.



В этот период осужденный обязан не менять место жительства, являться на регистрацию в контролирующий орган. Приговор не вступил в законную силу, рассказали в объединенной пресс-службе судов Карелии.