Житель Карелии связался с аферистами и остался без резины

В Костомукше возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, сообщили в МВД республики.

В полицию Костомукши обратился 34-летний местный житель, ставший жертвой обмана.

Мужчина рассказал, что на одном из сайтов нашел объявление о продаже летних шин. Костомукшанин связался с менеджером — тот рассчитал стоимость товара и направил клиенту номер счёта частного лица для оплаты. Житель Карелии оплатил товар, но летней резины так и не дождался. Продавец перестал выходить на связь, сайт также больше не работал.

Уголовное дело было возбуждено по статье «мошенничество». В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.