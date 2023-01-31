Житель Карелии связался с человеком, умеющим легко зарабатывать, и потерял 40 тысяч рублей

Юношу убедили участвовать в сомнительной схеме, сообщили в МВД Карелии.

В соцсети 18-летний житель Петрозаводска получил от подруги ссылку на страницу человека, якобы знающего, как быстро и легко заработать. Юноша связался с ним и получил инструкции: надо было предоставить данные паспорта и банковских карт. После этого ему поступят деньги, которые надо будет перевести на другие счета, а сам молодой человек получит процент с этой суммы.

Петрозаводчанин переслал личную информацию, и вскоре ему на счет поступили 40 тысяч рублей. Это деньги он перевел по другим номерам и стал ждать выплат. Но больше с ним никто не связывался. А потом он узнал, что на его имя был оформлен микрозайм.

По инциденту в данный момент проводится проверка.