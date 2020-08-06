Житель Карелии убежал из магазина с кассовым аппаратом

Петрозаводчанин попался на совершении двух преступлений, сообщили в МВД Карелии.

Установлено, что 25-летний горожанин разбил окно, чтобы проникнуть в магазин автомобильных аксессуаров. Мужчина вскрыл кассовый аппарат, украл оттуда 20 тысяч рублей и две канистры машинного масла.

В другой день ему удалось отжать дверь продуктового магазина. А вот открыть кассу подозреваемый уже не смог. Тогда он похитил ее целиком. Впоследствии сломал и выручил 500 рублей.



Деньги мужчина потратил на личные нужды и развлечения.

Злоумышленник находится под арестом за ранее совершенное преступление.

Ранее гулявший по лесу в Карелии ягодник умудрился совершить преступление.