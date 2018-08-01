Житель Карелии убил друга во время "праздничного салюта"

Прионежский районный суд приговорил к колонии-поселению мужчину, случайно застрелившего приятеля во время "праздничного салюта" в лесу, сообщает прокуратура Карелии.

По информации ведомства, после празднования нового 2018 года шестеро знакомых из Петрозаводска, Прионежского и Пряжинского районов решили съездить на рыбалку на берег Онежского озера недалеко от деревни Педасельга, взяв с собой ружья.

Вечером 3 января после ужина в рыбацком домике, сопровождавшегося распитием спиртных напитков, один из приятелей решил устроить на улице салют из своего ружья.

Сделав несколько выстрелов снаряженными дробью патронами, стрелок поскользнулся и потерял равновесие и выстрелил в окно.

Дробь попала в отдыхавшего товарища. От многочисленных ранений потерпевший скончался до приезда скорой медицинской помощи.

Суд приговорил подсудимого к 1 году 4 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, а также частично удовлетворил гражданский иск супруги погибшего и взыскал с осужденного компенсации морального вреда в размере 200 тысяч рублей.