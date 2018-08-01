Рюкзак
499
299
Тетрадь
3
1
Набор ручек
29
15
Кресло
1890
1690
Лампа настольная
280
129
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Криминал
15:18, 01 Августа 2018

Житель Карелии убил друга во время "праздничного салюта"

По теме

В Петрозаводске вооруженный гантелью мужчина до смерти забил сожителя своей матери
01.08.18 13:03
В Петрозаводске женщина лишилась сбережений при продаже дома
01.08.18 06:40
В Петрозаводске осудили женщину, снабжавшую жителей Карелии наркотиками
31.07.18 17:40
Все новости
Загрузка...

Прионежский районный суд приговорил к колонии-поселению мужчину, случайно застрелившего приятеля во время "праздничного салюта" в лесу, сообщает прокуратура Карелии.

По информации ведомства, после празднования нового 2018 года шестеро знакомых из Петрозаводска, Прионежского и Пряжинского районов решили съездить на рыбалку на берег Онежского озера недалеко от деревни Педасельга, взяв с собой ружья.

Вечером 3 января после ужина в рыбацком домике, сопровождавшегося распитием спиртных напитков, один из приятелей решил устроить на улице салют из своего ружья.

Сделав несколько выстрелов снаряженными дробью патронами, стрелок поскользнулся и потерял равновесие и выстрелил в окно.

Дробь попала в отдыхавшего товарища. От многочисленных ранений потерпевший скончался до приезда скорой медицинской помощи.

Суд приговорил подсудимого к 1 году 4 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, а также частично удовлетворил гражданский иск супруги погибшего и взыскал с осужденного компенсации морального вреда в размере 200 тысяч рублей.

По теме

В Петрозаводске вооруженный гантелью мужчина до смерти забил сожителя своей матери
01.08.18 13:03
В Петрозаводске женщина лишилась сбережений при продаже дома
01.08.18 06:40
В Петрозаводске осудили женщину, снабжавшую жителей Карелии наркотиками
31.07.18 17:40
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
26.07.2018, 12:36
ВИДЕО: Убийство мужчины в Петрозаводске произошло под носом наряда ГИБДД
28.07.2018, 21:20
Постройневшая Ксения Собчак похвасталась фигурой в купальнике
31.07.2018, 11:58
Видели её? МВД Карелии опубликовало фото предполагаемой мошенницы
26.07.2018, 12:05
ВИДЕО: Прохожие обнаружили труп мужчины на газоне в Петрозаводске
28.07.2018, 12:39
ВИДЕО: Мужчина и женщина устроили скандал в центре Петрозаводска
26.07.2018, 12:09
Погорельцы

Аналитика

Сегодня 14:56
Обществоведение
"Мы заставим работать по нашим правилам!"
Директор ООО "Автоспецтранс" Иван Новиков рассказал о трёх первых месяцах "мусорной" реформы в Карелии.
Дефицит кадров и проблемы лесоустройства 6
31.07.2018 10:32
"Путь у нас один – массовый протест" 2
30.07.2018 12:59
"РКС-Петрозаводск" – это компания возможностей
26.07.2018 16:40
"Отъелись и стали красавицами"
25.07.2018 13:29
Вся аналитика

Чтиво

30.07.2018 11:24
Без политики
"Деньги" показали на большом экране 1
В "Премьере" прошел показ фильма "Деньги", снятого в Петрозаводске.
Погорельцы 2
26.07.2018 12:09
Нудисты, музыка, технологии
25.07.2018 15:46
Ждите, платите и сохраняйте спокойствие – полиция вызывается незамедлительно! 1
19.07.2018 14:17
архив чтиво

Медиа

В Петрозаводске прошел крестный ход в память о расстреле царской семьи
16.07.2018 10:01
все фото и видео

Опрос

Где нужно установить памятник ювелиру Фаберже Михаилу Перхину?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»