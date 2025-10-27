Житель Карелии убил знакомого из-за конфликта

45-летнего мужчину подозревают в убийстве знакомого в Карелии.
Конфликт произошел на придомовой территории в Муезерском 28 октября. Двое знакомых распивали спирное и поссорились. 45-летний мужчина ударил ножом 58-летнего. От колото-резанных ран тот скончался на месте происшествия.
— После совершенного преступления фигурант решил скрыть тело погибшего, для чего перенес его в помещение сарая. Очевидцем указанных действий стала родственница пострадавшего, которая в указанный момент вышла из дома. О случившемся женщина сообщила в правоохранительные органы, — рассказали в Следкоме Карелии.
Возбуждено уголовное дело по статье «убийство». В настоящее время фигурант задержан, на допросе у следователя дал признательные показания. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу.
Напомним, 21 октября, около полудня на улице Речной в столице Карелии 70-летний мужчина в ходе конфликта выстрелил из охотничьего ружья в своего оппонента. Тот погиб на месте.