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Новости. Криминал
08:05, 14 Марта 2018

Житель Карелии, убивший женщину табуреткой, может получить 15 лет колонии

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В Медвежьегорском районе перед судом предстанет мужчина, избивший до смерти женщину во время пьяного застолья.

По версии следствия, в декабре прошлого года 42-летний обвиняемый распивал спиртное со своими знакомыми в одном из частных домов Медвежьегорска. В состоянии алкогольного опьянения он поссорился с присутствовавшей в компании женщиной и избил ее табуретом. В результате потерпевшая получила телесные повреждения, от которых скончалась на месте происшествия. Кроме того, другую женщину, участвовавшую в застолье, обвиняемый ударил кочергой по голове, причинив ей телесные повреждения, рассказали в Следкоме Карелии.

Обвиняемый, которому грозит за данные преступления 15 лет лишения свободы, находится под стражей. В настоящее время расследование уголовного дела в отношении мужчины закончено, дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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