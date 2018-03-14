Житель Карелии, убивший женщину табуреткой, может получить 15 лет колонии

В Медвежьегорском районе перед судом предстанет мужчина, избивший до смерти женщину во время пьяного застолья.

По версии следствия, в декабре прошлого года 42-летний обвиняемый распивал спиртное со своими знакомыми в одном из частных домов Медвежьегорска. В состоянии алкогольного опьянения он поссорился с присутствовавшей в компании женщиной и избил ее табуретом. В результате потерпевшая получила телесные повреждения, от которых скончалась на месте происшествия. Кроме того, другую женщину, участвовавшую в застолье, обвиняемый ударил кочергой по голове, причинив ей телесные повреждения, рассказали в Следкоме Карелии.

Обвиняемый, которому грозит за данные преступления 15 лет лишения свободы, находится под стражей. В настоящее время расследование уголовного дела в отношении мужчины закончено, дело направлено в суд для рассмотрения по существу.