РЕКЛАМА
Реклама на сайте
Тема недели
Канализационные стоки Заозерья продолжают сливать просто в лес
11 ноября, 12:15 Статьи
Тема недели
Самая розовая конференция: главное BEATY-событие года состоялось в Петрозаводске
10 ноября, 21:20 Статьи
Обществоведение
«Карелия — первая в стране»: депутаты Заксобрания обсудили реализацию масштабной программы по расселению аварийного жилья
10 ноября, 06:36 Статьи
Новости

69-летняя жительница Пудожа напала с ножом на собственного сына

12:53

В Карелии резко снизилась заболеваемость ОРВИ

12:37

Седьмой центр общения пенсионеров открыли в Карелии

12:23

В Карелии пройдет ярмарка вакансий с зарплатами до 200 тысяч рублей

12:01

Минприроды Карелии проведет расследование по факту загрязнения Лососинки нефтепродуктами

11:44

Погодные качели: карельские синоптики сделали прогноз на неделю

11:29

Петрозаводский аэропорт обслужил более 75 тысяч пассажиров с начала года

11:16

Врач из Петрозаводска отметил 103-й день рождения

11:00

Новые автобусные маршруты Петрозаводска стали народными всего за три месяца

10:49

Женщину с редкой патологией беременности спасли врачи из Петрозаводска

10:43

Стало известно, кто погиб 10 ноября в страшной аварии на трассе «Кола» в Карелии

10:19

«Не хватило желания выйти и воевать»: после победы в Череповце «Динамо-Карелия» проиграла домашний матч

10:08

Три человека пострадали в ночной аварии в Петрозаводске

09:53

Житель Карелии ударил гостью кочергой по голове во время ссоры

09:47

Огурцы сильно подорожали, бензин подешевел: как менялись цены в Карелии в первую неделю ноября

09:25

Шестая серия замеров: «Шокшинский кварцит» подтверждает соответствие требованиям экологического законодательства

09:10

В Петрозаводске проходит двойной рейд Госавтоинспекции

08:59

Магнитная буря накроет Землю

08:39

Первый российский антропоморфный робот-эмпат с ИИ будет представлен в Москве

08:29

Выплаты по больничным листам вырастут в России с 2026 года

07:59

Новая система ОФЭКТ для ранней диагностики рака появится в Карелии в 2026 году

07:39

Врачи призывают жителей Карелии не забывать о профилактике рака легких

07:19

«Мы выступили достойно и получили бесценный опыт»: танцоры из Карелии стали финалистами чемпионата мира в Южной Корее

06:59

В Петрозаводске объявлен кастинг на участие в молодежном фильме о здоровом образе жизни

06:39

Ученые: использование смартфона перед сном повышает риск инфаркта и инсульта

00:10

В результате лобового столкновения на трассе «Кола» в Карелии погиб водитель

22:40

Что происходило сегодня в Петрозаводске и Карелии

22:20

Защита несовершеннолетних и борьба с ботами: в России могут сделать вход в интернет через «Госуслуги»

21:52

В Петрозаводске прошло главное BEATY-событие года на Северо-западе

21:23

Служба занятости Карелии трудоустроила каждого второго соискателя с инвалидностью

20:42

В Карелии составили более 860 протоколов за нарушение тишины

20:05

«Почему так дорого?»: житель Петрозаводска выставил на продажу 200-рублевую купюру за 222 миллиона рублей

19:42

Двое сообщников и девять кооперативов: как предприниматель из Петербурга осваивал бюджетные деньги в Карелии

19:15

Умер старейший преподаватель института иностранных языков ПетрГУ Эрнест Цыпкин

19:01

Житель Петрозаводска оштрафован на 200 тысяч рублей за управление электровелосипедом в пьяном виде

18:32

Ростовую икону грузинского старца-чудотворца привезли в Сортавалу

18:03

Библиотека в Приладожье прошла отбор на получение федеральной субсидии

17:41

Билайн защищает клиентов от перехода на мошеннические сайты

17:20

В Петрозаводске начинают судить бизнесмена, обвиняемого в хищениях и взятке экс-министру Лабинову

17:15

Туман и заморозки до -7°С придут в Карелию 11 ноября

17:01

Железнодорожный вокзал в Петрозаводске снова проверяли после сигнала о заминировании

16:56

Стало известно, сколько пьяных водителей рассекали по Петрозаводску в выходные дни

16:48

«Не просто спорт»: более 160 спортсменов собрали чемпионат и первенство Карелии по самбо в Петрозаводске

16:34

За срубленные в Карелии ель и березу пенсионер ответит перед законом

16:15

«Ходим к врачу с удовольствием»: 17 новых фельдшерско-акушерских и амбулаторий построят в Карелии до конца года

16:02

Карельский предприниматель вывозил в Ленобласть древесину с карантинного по жукам-усачам района

15:43

Валентина Пивненко: У нас «незнаковых» объектов нет

15:30

Участок трассы «Кола» полностью перекроют для автомобилистов

15:22

Глава Карелии проверил ход строительства межпоселкового газопровода в Питкяранте

15:11

Максимальный размер больничного увеличится в России

15:04

В правительстве Карелии прокомментировали рост платы за капремонт

14:46

Установлены родственники одного из двух найденных в Карелии бойцов Великой Отечественной войны

14:32

Пять цистерн с мазутом сошли с рельсов в соседней с Карелией Мурманской области

14:16

Квартиру в «Talojarvi» можно купить по минимальной фиксированной цене

14:10

На севере Карелии закрылась навигация для маломерных судов

14:01

В Карелии назвали главную причину отказов в переводе земель в сельхозназначение

13:40

Карелия занимает 33 место в зарплатном рейтинге российских регионов

13:23

«Дастер» улетел на отбойник в аварии недалеко от Петрозаводска

13:01

«Автоваз» снял ограничения с продаж автомобилей Lada Largus

12:54

Стало известно, кто пострадал в жестком ДТП под Сортавалой

12:34

Женщина-водитель пострадала в ДТП в Петрозаводске

12:21

В Минздраве рассказали о популярном у подростков напитке

12:13

Жителю Карелии вынесен приговор за хранение оружия и наркотиков

11:57

Аукцион на право торговли елками объявили в Петрозаводске

11:43

Традиционная благотворительная акция «Рождество в каждый дом» стартовала в Карелии

11:28

Студент из Кондопоги перевел мошенникам более 600 тысяч рублей

11:11

Ликвидирована огромная лесная свалка в Суоярвском районе

10:55

Супруги Морозовы из Олонецкого района отметили сапфировую свадьбу

10:42

Регионы России начали массовый набор добровольцев-резервистов для защиты важных объектов

10:21

Задержанный из-за схода вагонов в Ленобласти поезд прибыл в Петрозаводск

10:05

Три человека пострадали в ДТП в Сортавальском округе Карелии

09:47

В Колежме на севере Карелии отремонтировали мост, на состояние которого жаловались жители

09:22

В МВД перечислили ключевые фразы телефонных мошенников с дипфейками

08:59

Стало известно, когда поезд Деда Мороза прибудет в Карелию

08:41

Искусственный интеллект раскрыл главный секрет долголетия

08:23

Более 225 тысяч пассажиров перевезли новые автобусы в Петрозаводске

08:02

В Кондопоге простятся с погибшим на СВО земляком

07:41

Велосипедист протаранил скандальный шлагбаум в Петрозаводске

07:24

Поезд «Санкт-Петербург — Петрозаводск» задерживается после схода грузовых вагонов в Ленобласти

07:02

Карелия получила рекордный федеральный транш на расселение аварийного жилья

06:42

Три человека пострадали в ДТП на трассе в Приладожье

00:13
Житель Карелии ударил гостью кочергой по голове во время ссоры
Сегодня 09:47 Криминал
Поделиться

В Пряжинском районе Карелии возбуждено уголовное дело в отношении 51-летнего местного жителя.

фото: © Людмила Корвякова

Его подозревают в нанесении телесных повреждений знакомой женщине. Об этом сообщили в МВД Карелии.

Женщина зашла в гости к мужчине, они выпивали вместе. Во время застолья между ними произошел конфликт. В пылу ссоры мужчина схватил металлическую кочергу и ударил гостью по голове.

У пострадавшей оказался рассечен лоб. Женщина в испуге вызвала скорую помощь, однако госпитализация ей не потребовалась. Медики квалифицировали травму как легкий вред здоровью.

Полиция возбудила уголовное дело по статье 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью). Мужчине грозит наказание в виде обязательных работ, исправительных работ, ареста или лишения свободы на срок до двух лет.

Ранее мы писали, что житель Приладожья избил знакомого и вывез его в лес.

Обсудить (0) в ленту
Закрытая территория обеспечит безопасность жильцов нового дома «Аристократ» в центре Петрозаводска
Торговый центр начали строить в «Талоярви»
Петрозаводские врачи рассказали о важности отдыха

Отдых люди порой заменяют привычками, вроде соцсетей, шоппинга или вкусной еды. Но позволяют ли они расслабиться и дают ли энергию организму? Разобраться помогли врачи Наркологического диспансера.

Выберите категорию
В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.
Подписывайтесь на наш Дзен!
Подписаться

Сайт stolicaonego.ru использует метрические программы веб-аналитики Яндекс.Метрика и Liveinternet.

Продолжая работу с сайтом stolicaonego.ru, вы подтверждаете использование cookies вашего браузера с целью улучшить сервис, также соглашаетесь с документами:
Политика конфиденциальности и Пользовательское соглашение