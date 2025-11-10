Житель Карелии ударил гостью кочергой по голове во время ссоры

В Пряжинском районе Карелии возбуждено уголовное дело в отношении 51-летнего местного жителя.
Его подозревают в нанесении телесных повреждений знакомой женщине. Об этом сообщили в МВД Карелии.
Женщина зашла в гости к мужчине, они выпивали вместе. Во время застолья между ними произошел конфликт. В пылу ссоры мужчина схватил металлическую кочергу и ударил гостью по голове.
У пострадавшей оказался рассечен лоб. Женщина в испуге вызвала скорую помощь, однако госпитализация ей не потребовалась. Медики квалифицировали травму как легкий вред здоровью.
Полиция возбудила уголовное дело по статье 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью). Мужчине грозит наказание в виде обязательных работ, исправительных работ, ареста или лишения свободы на срок до двух лет.
Ранее мы писали, что житель Приладожья избил знакомого и вывез его в лес.