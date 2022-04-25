Житель Карелии ударил подростка бутылкой и получил достойную сдачу от его отца

Семейные разборки стали причиной сразу двух обращений к медикам, сообщили в МВД Карелии.

В отделение МВД Суоярвского района обратился 51-летний местный житель, сообщивший, что стал жертвой преступления. Участковый разобрался в непростой ситуации.

Оказалось, на выходных мужчина пил спиртное в гостях у своей сестры. В какой-то момент подросток — сын сестры — сделал замечание матери по поводу слишком частого употребления алкоголя. Его дяде это не понравилось — он ударил бутылкой племянника по голове.

Юноша ушел в свою комнату и позвонил отцу. Тот приехал и повздорил с обидчиком ребенка. В какой-то момент 44-летний мужчина разбил тарелку с едой об голову оппонента, а после покинул квартиру вместе с сыном.

На место прибыла бригада скорой помощи. Медики наложили несколько швов на голову потерпевшего и госпитализировали его.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «умышленное причинение легкого вреда здоровью».

Кроме того, отец отвез пострадавшего подростка к медикам. Врач диагностировал гематому. В отношении заявителя был составлен административный протокол по статье «Побои».