Житель Карелии ударил полицейского и рискует провести пять лет за решеткой

Сегежский суд рассмотрит уголовное дело по обвинению мужчины в применении насилия в отношении сотрудника полиции.

Сегежские следователи закончили расследование уголовного дела в отношении 49-летнего местного жителя, обвиняемого в применении насилия в отношении представителя власти. Об этом сообщают в карельском Следкоме.

По версии следствия, в октябре этого года полицейские на железнодорожном вокзале в Сегеже задержали мужчину, который находился в состоянии опьянения.

В отделе полиции обвиняемый повел себя агрессивно и ударил одного из полицейских, причинив ему телесные повреждения.

Уголовное дело направлено в суд. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Ранее сообщалось, что Греция выдала России мужчину, избившего полицейского в Карелии.