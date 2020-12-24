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Житель Карелии ударил полицейского и рискует провести пять лет за решеткой

Новости. Криминал
11:45, 25 Декабря 2020
фото: © РИА Новости Крым. Илья Питалев
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Сегежский суд рассмотрит уголовное дело по обвинению мужчины в применении насилия в отношении сотрудника полиции.

Сегежские следователи закончили расследование уголовного дела в отношении 49-летнего местного жителя, обвиняемого в применении насилия в отношении представителя власти. Об этом сообщают в карельском Следкоме.

По версии следствия, в октябре этого года полицейские на железнодорожном вокзале в Сегеже задержали мужчину, который находился в состоянии опьянения.

В отделе полиции обвиняемый повел себя агрессивно и ударил одного из полицейских, причинив ему телесные повреждения.

Уголовное дело направлено в суд. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Ранее сообщалось, что Греция выдала России мужчину, избившего полицейского в Карелии.

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