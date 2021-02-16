Житель Карелии ударил приятеля бутылкой по голове и отправится в тюрьму за его смерть

Кондопожский городской суд приговорил местного жителя к 8 годам колонии строгого режима за смерть мужчины после удара бутылкой по голове.

Как сообщили в прокуратуре Карелии, подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время ссоры со знакомым несколько раз ударил его кулаками, а затем стеклянной бутылкой по голове. С травмой головы тот был госпитализирован, но медикам не удалось его спасти – мужчина скончался в больнице.

Поскольку подсудимый признал вину, суд назначил ему наказание за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и штрафа в размере 25 000 рублей.

Приговор не вступил в законную силу.