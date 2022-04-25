Житель Карелии ударил свою бывшую возлюбленную в грудь и ушел

В Беломорском районе конфликт между бывшими сожителями закончился в отделении полиции.

Как сообщили в МВД Карелии, в полицию Беломорского района обратилась 33-летняя местная жительница, ставшая, по ее словам, жертвой преступления.

Как выяснил участковый, в апреле пострадавшей позвонил бывший сожитель, намереваясь зайти и передать женщине ее вещи. В назначенный час мужчина зашел в пьяном состоянии. Между экс-сожителями началась ссора, в ходе которой мужчина несколько раз толкнул свою бывшую возлюбленную, а после ударил ее в грудь и ушел.

Потерпевшая отправилась в полицию, где выяснилось, что житель Беломорского района уже не первый раз привлекается к административной ответственности за побои.

В отношении жителя Беломорского района было возбуждено уголовное дело.