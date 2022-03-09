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Житель Карелии, ударивший кинжалом сожительницу, получил 5 лет колонии

Новости. Криминал
17:08, 11 Марта 2022
фото: © gorod-tv.com

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В Лоухском районе мужчина признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью женщине, сообщили в Следкоме Карелии.

Следствием и судом установлено, что в октябре 2021 года 53-летний подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире жилого дома в поселке Лоухи поссорился со своей сожительницей. Он ударил женщину кинжалом, причинив тяжкий вред ее здоровью. Потерпевшая была госпитализирована в медучреждение и благодаря вовремя оказанной квалифицированной медицинской помощи осталась жива.

При рассмотрении уголовного дела суд, учитывая данные о личности подсудимого, совершившего преступление в условиях опасного рецидива, назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, обвиняемый был неоднократно судим за совершение аналогичных преступлений.

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