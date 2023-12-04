Житель Карелии, ударивший полицейского, пару лет поработает на государство

Приговор суда — два года принудительных работ с удержанием из зарплаты 15% в доход государства.

Олонецкий районный суд рассмотрел уголовное дело о применении насилия против представителя власти и незаконном проникновении в жилище.

Следствие установило, что злоумышленник в феврале текущего года в состоянии алкогольного опьянения в подъезде одного из домов в Олонце ударил полицейского, который прибыл на вызов — жительница дома сообщила о незаконном проникновении в ее квартиру. Подсудимый не хотел попасть в полицию, поэтому умышленно сильно ударил рукой стража порядка при исполнениии в область предплечья, причинив сотруднику полиции физическую боль.

Кроме того, злоумышленник в апреле этого года, тоже будучи пьяным, открыл ударом ноги входную дверь на улице Карла Маркса в Олонце и зашел в чужую квартиру против желания хозяина.

В суде подсудимый не признал вину в применении насилия против представителя власти, а вину в незаконном проникновении в жилище признал полностью и рассказал, как все произошло.

Суд признал жителя Олонецкого района виновным в совершении инкриминируемых преступлений и приговорил подсудимого к двум годам принудительных работ с удержанием из зарплаты 15% в доход государства.