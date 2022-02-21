Житель Карелии, ударивший сожительницу самодельным кинжалом в грудь, получил 5 лет колонии

В Лоухском районе осужден мужчина, причинивший тяжкий вред здоровью своей сожительнице, сообщили в прокуратуре Карелии.

Установлено, что в октябре прошлого года мужчина и его сожительница, находясь у себя дома, распивали спиртные напитки. В какой-то момент женщина стала предъявлять своему сожителю претензии на бытовой почве. Она стала оскорблять сожителя, используя ненормативную лексику. Мужчина разозлился и ударил свою даму самодельным кинжалом в область груди, причинив тяжкий вред здоровью.

Суд, вынося решения, учел характер и степень общественной опасности преступления, данные о личности ранее судимого мужчины, совершившего преступление в условиях опасного рецидива. В результате мужчине назначено наказание в виде 5 лет колонии строгого режима.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, в Петрозаводска женщина пришла мириться к бывшему сожителю и получила удар ножом в колено.