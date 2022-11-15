Житель Карелии ударом кулака пробил голову собутыльнику

В Медвежьегорском районе Карелии застолье закончилось уголовным делом.

В полицию Медвежьегорского района поступило сообщение из медицинского учреждения. Туда доставили пожилого мужчину с серьезной травмой головы. Пациент находился в тяжелом состоянии и сам рассказать о произошедшем не мог. В ситуации разбирались сотрудники уголовного розыска.

Полицейские выяснили, что телесные повреждения потерпевший получил, когда был в гостях. Он поссорился с 34-летним собутльником, который в порыве злости ударил мужчину рукой по голове. После этого обидчик скрылся, а свидетели вызвали скорую помощь. Пострадавшего госпитализировали.

Полицейские нашли подозреваемого, который во всем признался. Возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью, сообщили в МВД Карелии.