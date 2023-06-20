Житель Карелии ударом по лицу лишил девушку зрения

В Костомукше ранее судимый молодой человек заплатит почти миллионную компенсацию морального вреда, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Костомукши поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении 23-летнего местного жителя, ранее судимого за причинение тяжкого вреда здоровью человека и покушение на убийство.

Как было установлено, подсудимый в ноябре 2022 года выпивал спиртное в компании двух девушек. Началась ссора, и мужчина дважды ударил по лицу одну из девушек. Удары получились такой силы, что травмы привели к полной потере зрения на правый глаз.

Суд признал мужчину виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и отправил его на 3 года за решетку, в исправительную колонию общего режима. Кроме того, он должен будет заплатить потерпевшей моральный вред в размере в размере 800 тысяч рублей.