Житель Карелии удостоен медали «За отвагу»

Участник СВО из Олонца получил медаль «За отвагу».
Участник СВО из Олонца получил медаль «За отвагу», рассказали местные власти.
Наш земляк, участник СВО, Логвинов Александр был удостоен высокой воинской награды — медали «За отвагу», сообщили в официальном паблике Олонецкого района.
Логвинов Александр Игоревич — тренер СК «ВОЛЬНИК» в Олонце.
«Спасибо вам, Александр Игоревич и низкий поклон! Гордимся!» — написали в сети.
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