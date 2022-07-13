Житель Карелии уехал на рыбалку на озеро Сямозеро и пропал

В Карелии ищут пенсионера, отправившегося на рыбалку 17 июля.

Четвертый день в республике идут поиски 62-летнего Сергея Т. Он уехал на рыбалку из деревни Алекка на озеро Сямозеро 17 июля и не вернулся. Об этом сообщили в паблике поискового отряда «ЛизаАлерт».

«Машина, на которой приехал стояла у дороги, ни его самого, ни лодки найти не удается. Поиски ведутся силами М. С. Заявка в поисковый отряд „Лиза Алерт“ подана», — пишут родные рыбака в соцсети.

Приметы: рост 170, плотного телосложения, волосы седые.

Одежда: зеленый камуфляжный костюм, серый свитер, кепка.

Ранее сообщалось, в Карелии разыскивают пропавшего без вести мужчину, который уехал на заработки.