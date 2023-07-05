Житель Карелии угнал мусорный контейнер и использовал его по назначению

Кражу раскрыли полицейские в Олонецком районе республики.

В полицию Олонецкого района поступило заявление о краже от работников компании по утилизации мусора. Некто украл пластиковый мусорный контейнер в деревне Нурмойла, стоивший 11 тысяч рублей.

Полицейские разыскали похищенное в Олонце и установили личность подозреваемого. Им оказался 58-летний житель Олонецкого района. Он признал вину, объяснив, что перевёз емкость на микроавтобусе в Олонец, чтобы использовать по назначению. Похищенное было изъято и возвращено владельцу.

Уголовное дело было возбуждено по статье «Кража».