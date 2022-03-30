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Житель Карелии угнал в Чувашии автомобиль, чтобы съездить на родину

Новости. Происшествия
16:00, 24 Апреля 2022
фото: ГИБДД по Чувашской Республике

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На пути угонщика встали сотрудники ГИБДД Чувашии, которые не дали осуществить задуманные планы.

Как сообщили в ГИБДД по Чувашской Республике, сотрудники отдельного специализированного батальона ДПС ГИБДД МВД по Чувашии задержали приезжего из Карелии, подозреваемого в угоне автомобиля.

Так, 20 апреля в дежурную часть отдела МВД России по городу Канаш обратился местный житель и сообщил об угоне принадлежащего ему автомобиля Geely - неизвестный гражданин сел в его машину и уехал. Мужчина также пояснил, что оставил незапертую машину около дома, а ключ от нее положил в подлокотник.

На розыск и задержание злоумышленника были ориентированы все наряды полиции. После объявления плана «Перехват» спустя несколько часов угнанный автомобиль, подходивший по описанию под ориентировку, был замечен сотрудниками отдельного спецбатальона ДПС ГИБДД МВД по Чувашской Республике на станции АЗС около деревни Чиршкасы в Чебоксарском районе.

За рулем находился ранее неоднократно судимый за кражу 33-летний приезжий из Карелии. В беседе с автоинспекторами он пояснил, что приехал в Чувашию на заработки. А угнал автомобиль, чтобы съездить на родину.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

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