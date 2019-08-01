Житель Карелии украл 4 тонны соли для собственных нужд

В Питкярантском районе местный житель перепутал техническую соль с каменной крошкой и украл 4 тонны, сообщили в МВД Карелии.

На одно из предприятий, расположенных в Питкярантском районе республики, были завезены значительные объемы технической каменной соли. Концентрат был оставлен на неохраняемой территории. Недавно ответственные лица заметили, что насыпь значительно уменьшилась. Они заявили о хищении в полицию.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили обстоятельства и подозреваемого. По версии следствия, 29-летний житель района похитил с помощью погрузчика 4 тонны сыпучего материала.

Беседуя с полицейскими, он пояснил, что использовал похищенное имущество на участке – гражданин думал, что это каменный отсев.

Возбуждено уголовное дело о краже.