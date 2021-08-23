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Житель Карелии украл 500 рублей и стал фигурантом уголовного дела

Новости. Криминал
18:00, 25 Августа 2021
фото: © pixabay.com / Mayya666

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В Олонце местный житель потратил с чужой карты 500 рублей – возбуждено уголовное дело, сообщили ВМД Карелии.

В полицию Олонецкого района обратилась 40-летняя жительница Пудожа, которая сообщила, что потеряла банковскую карту, с которой впоследствии были списаны 570 рублей.

Заявительница пояснила, что приехала в Олонец по работе. Пропажу карты обнаружила, когда ей поступило смс-уведомление о покупке товаров. Женщина незамедлительно заблокировала карту. Она предположила, что могла выронить её у магазина.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 29-летний ранее судимый местный житель. Мужчина дал признательные показания. Он рассказал, что нашёл банковскую карту на улице. Он потратил чужие деньги, купив алкоголь и продукты, а затем выкинул карту.

В настоящее время возбуждено и расследуется уголовное дело.

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