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На севере Карелии мужчина украл деньги падчерицы, чтобы купить алкоголь и покататься на такси

Новости. Криминал
17:40, 16 Февраля 2022
фото: © Донат Сорокин / ТАСС

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В Кемском районе мужчина ушел после застолья у бывшей жены с 10 тысячами рублей, которые принадлежали 19-летней падчерице.

В полицию с заявлением о краже личных сбережений обратилась 19-летняя жительница Кеми. Девушка пояснила, что проживает в квартире вместе с мамой. В один из февральских дней к ним приходили гости, после визита которых она обнаружила пропажу хранившихся в кошельке 10 000 рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался 37-летний горожанин — участник встречи, бывший супруг матери потерпевшей. Мужчина дал признательные показания. Он рассказал, что видел, как молодая женщина, вернувшись с работы, убрала кошелек с деньгами в шкаф и отправилась спать. Затем, когда застолье подошло к концу и гости начали расходиться, горожанин незаметно взял деньги и скрылся. В дальнейшем он потратил похищенное на покупку алкоголя и поездки на такси.

В настоящее время возбуждено и расследуется уголовное дело. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее сообщаось, молодой житель Карелии не устоял перед дамским аксессуаром.

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