Житель Карелии украл двери лифтов и спрятал их в лесу

Странную кражу раскрыли полицейские в Питкярантском районе, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Питкярантского района обратилась работница управляющей компании. По ее словам, в одном из домов пропали лифтовые двери. В доме заменяли лифты, и старые двери складывали тут же. Ценности они не представляли, но пропала и створка новой двери. Ущерб составил 8 тысяч рублей.

Полиция установила причастного к краже. Им оказался 33-горожанин, житель соседнего дома.

Мужчина рассказа, что двери он планировал сдать в металлолом — для этого он складировал их неподалеку в лесу. Вывезти двери он не успел.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Фигурант находится под подпиской о невыезде.