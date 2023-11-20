Житель Карелии украл холодильник своей покойной матери

Жителя Муезерского района обвиняют в квартирной краже.

В полиции Муезерского района завершили расследование уголовного дела о краже, совершенной с незаконным проникновением в жилище и с причинением значительного ущерба потерпевшему.

Поводом для возбуждения уголовного послужило заявление жителя одного из поселков. Мужчина рассказал полицейским, что кто-то незаконно забрался в его квартиру, где он раньше жил с супругой, и похитил оттуда холодильник. После смерти жены пенсионер переехал, а часть вещей вывезти не успел.

Сотрудники полиции установили, что к преступлению причастен 52-летний сын покойной. Он признался во всем и раскаялся в содеянном.

Как было установлено, у сына не было ключей от этой квартиры, поэтому он сломал замок входной двери. Мужчина переночевал в квартире ночь, распивая спиртное и присматривая, что можно вынести.

Потом злоумышленник попросил приятеля помочь вывезти холодильник. Тот не отказал и, не уточняя ничего, предоставил свою машину с прицепом.

Ущерб от кражи холодильника был оценён в 9 тысяч рублей.

Похищенное имущество у обвиняемого изъяли. Уголовное дело с обвинительным заключением направили в суд, сообщили в пресс-службе МВД Карелии.