Реклама

Жилой комплекс бизнес-класса «Аристократ» в центре Петрозаводска строится ударными темпами
20.11.2023 16:25
«Стекла до соседнего подъезда долетели», - в городе горняков Карелии прогремел взрыв
20.11.2023 18:40

Житель Карелии украл холодильник своей покойной матери

Новости. Криминал
16:26, 21 Ноября 2023
фото: © victorass88 / Istockphoto

Новости партнеров

Жителя Муезерского района обвиняют в квартирной краже.

В полиции Муезерского района завершили расследование уголовного дела о краже, совершенной с незаконным проникновением в жилище и с причинением значительного ущерба потерпевшему.

Поводом для возбуждения  уголовного послужило заявление жителя одного из поселков. Мужчина рассказал полицейским, что кто-то незаконно забрался в его квартиру, где он раньше  жил с супругой, и похитил оттуда холодильник. После смерти жены пенсионер переехал, а часть вещей вывезти не успел.

Сотрудники полиции установили, что к преступлению причастен 52-летний сын покойной. Он признался во всем и раскаялся в содеянном.

Как было установлено, у сына не было ключей от этой квартиры, поэтому он сломал замок входной двери. Мужчина переночевал в квартире ночь, распивая спиртное и присматривая, что можно вынести.

Потом злоумышленник попросил приятеля помочь вывезти холодильник. Тот не отказал и, не уточняя ничего, предоставил  свою машину с прицепом.

Ущерб от кражи холодильника был оценён в 9 тысяч рублей.
Похищенное имущество у обвиняемого изъяли. Уголовное дело с обвинительным заключением направили в суд, сообщили в пресс-службе МВД Карелии.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
19.11.2023, 13:27
Власти России сообщили о мобилизации всех ресурсов для предотвращения обвала экономики
14.11.2023, 00:10
Названо самое опасное масло на кухне
19.11.2023, 15:36
На севере Карелии идут переговоры финских и российских пограничников
18.11.2023, 09:45
Жительница Карелии пострадала из-за закрытых границ с Финляндией
14.11.2023, 07:20
Известный бизнесмен в Петрозаводске продает недвижимость за полмиллиарда рублей
18.11.2023, 19:10
Появилось видео задержания беженцев в Вяртсиля на границе с Финляндией

Медиа

Народные гуляния в Карельской столице
09.11.2023 10:56
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.