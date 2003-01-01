Житель Карелии украл кабель с бывшей работы

В Кондопожском районе раскрыта кража, которую совершили еще два месяца назад.

Местный житель, 66-летний мужчина, похитил силовой кабель с предприятия, где раньше работал.

Как сообщили в полиции, мужчина заметил, что кабель используется только зимой для обогрева оборудования. В августе, дождавшись момента, когда его никто не видит, он смотал около 20 метров кабеля и вынес с территории предприятия. Украденное он сдал в пункт приема металла.

Кражу обнаружили только через два месяца, представитель организации обратился в полицию. Сотрудникам уголовного розыска удалось быстро найти подозреваемого. Мужчина полностью признал свою вину и добровольно возместил ущерб в размере 16 500 рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Пенсионеру грозит до двух лет лишения свободы.

