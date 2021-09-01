Житель Карелии украл камеру уличного видеонаблюдения, надеясь остаться инкогнито

Сотрудники уголовного розыска быстро установили личность злоумышленника, теперь ему грозит лишение свободы, сообщили в МВД Карелии.

Уголовное дело по статье «кража» возбуждено в отношении 46-летнего жителя Кондопоги. По версии полиции, мужчина украл камеру уличного видеонаблюдения, установленную на одном из административных зданий.

О том, что неизвестные похитили камеру, полицейским сообщил представитель организации. Причинённый ущерб превысил 3 тысячи рублей.

Вскоре сотрудники уголовного розыска установили личность злоумышленника. Подозреваемый — экс-работник организации — дал признательные показания и добровольно выдал похищенное имущество, которое он хранил дома. Теперь ему грозит до двух лет лишения свободы.