Житель Карелии украл лодку у рыбака

В полицию Лоухского района с заявлением о краже обратился мужчина, сообщили в МВД Карелии.

Местный житель рассказал, что после рыбалки спрятал ПВХ лодку в лесу на пару дней. Когда он вернулся, лодка пропала. Ущерб составил 18 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили личность 50-летнего подозреваемого. Мужчина сказал, что шел на рыбалку и заметил лодку. Тогда решил ее похитить, чтобы рыбачить самому. Он сдул ее и принес домой.

Возбуждено уголовное дело.