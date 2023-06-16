Житель Карелии украл новый отопительный котел и сдал его в металлолом

В Олонецком районе расследуют уголовное дело о краже, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Олонецкого района обратился с заявлением о краже местный житель, занимающийся сварочными работами. Он рассказал, что неизвестный украл несколько готовых заказов: новый отопительный котёл, несколько радиаторов, металлические ящики для инструментов на общую сумму 30 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска нашли подозреваемого — 20-летнего местного жителя, уже имевшего проблемы с законом из-з-а чужого имущества.

Молодой человек признался, что металлические изделия заметил возле гаражного бокса и на садовой тачке вывез их в пункт приема металла. За новые изделия он получил 4,5 тысячи рублей, который успел потратить.

Возбуждено и расследуется уголовное дело.