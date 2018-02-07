Житель Карелии украл стройматериалы, но стройка не задалась

В Сегежском районе похищение досок и красок окончилось неудачей.

В дежурную часть ОМВД России по Сегежскому району поступило сообщение о квартирной краже, совершенной в городе. В жилом помещении были оставлены упаковки стройматериалов, которые январским днем исчезли.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого – ранее несудимого 49-летнего местного жителя. Как выяснили полицейские, данный гражданин, который проживает неподалеку, заметил, что в пустовавшее жилье стали завозить лакокрасочные материалы и половые доски. Он проник в квартиру и похитил имущество, попытавшись сбыть его посторонним лицам. В результате действий полицейских похищенное изъято.

По признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации, возбуждено уголовное дело.