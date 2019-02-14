Житель Карелии украл у бывшего работодателя аккумулятор

В полицию Костомукши обратился индивидуальный предприниматель с заявлением о краже аккумулятора, сообщили в МВД Карелии.

Мужчина рассказал, что из бытовки, расположенной на промышленной площадке, похищен аккумулятор стоимостью более 5 тысяч рублей. Заявитель пояснил, что снял АКБ с грузовика, чтобы отогреть и подзарядить в хозпостройке. А сам на другой машине уехал по делам. После возвращения он обнаружил пропажу имущества.

Сотрудники полиции установили подозреваемого, 33-летнего ранее судимого местного жителя. Ранее он работал у предпринимателя, но затем уволился.

По версии следствия, мужчина пришел, чтобы забрать свою рабочую одежду и, увидев аккумулятор, похитил его. Гражданин вызвал такси, отвез АКБ в пункт приема металла. Незаконно полученные деньги он потратил на спиртное.

На мужчину завели уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.