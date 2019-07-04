Житель Карелии украл у пенсионерки подростковые купальники

Краденые вещи мужчина подарил родственницам, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Пряжинского района поступило сообщение о краже. Местная жительница, занимающаяся продажей товаров мелким оптом, обнаружила пропажу в своей квартире. Из жилья 71-летней женщины пропали два новых купальника. Они предназначались для реализации и по размеру могли подойти только девушкам-подросткам.

Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого – 55-летнего соседа потерпевшей. Как выяснили полицейские, мужчина обратил внимание на то, что дверь в квартиру одним летним днем осталась не запертой на замок. Воспользовавшись этим обстоятельством, он проник внутрь. В складированных сумках он нашел два женских купальника в упаковках и решил их похитить. Мужчина подарил похищенное родственницам.

Возбуждено уголовное дело.