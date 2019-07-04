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Новости. Криминал
11:21, 04 Июля 2019
фото: © ИТАР-ТАСС/ Дмитрий Рогулин

Житель Карелии украл у пенсионерки подростковые купальники

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Краденые вещи мужчина подарил родственницам, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Пряжинского района поступило сообщение о краже. Местная жительница, занимающаяся продажей товаров мелким оптом, обнаружила пропажу в своей квартире. Из жилья 71-летней женщины пропали два новых купальника. Они предназначались для реализации и по размеру могли подойти только девушкам-подросткам.

Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого – 55-летнего соседа потерпевшей. Как выяснили полицейские, мужчина обратил внимание на то, что дверь в квартиру одним летним днем осталась не запертой на замок. Воспользовавшись этим обстоятельством, он проник внутрь. В складированных сумках он нашел два женских купальника в упаковках и решил их похитить. Мужчина подарил похищенное родственницам.

Возбуждено уголовное дело. 

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Комментарии

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кир
2019-07-04 11:33:34
Оказывается, у полудиких половина ещё придурков. :)
Гость
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