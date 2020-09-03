Житель Карелии украл у приятеля долгожданную покупку

Перед судом предстанет 38-летний житель деревни Юшкозеро Калевальского района, сообщили в МВД Карелии.

Заявитель приобрел лодочный мотор и отмечал покупку в компании матери и соседа. В гости заглянул приятель, проживающий в соседнем населенном пункте. Через некоторое время сосед покинул компанию, а у оставшихся закончилось спиртное.

Уходя из гостей, житель Юшкозеро приметил лежащий в коридоре мотор, дождался, когда хозяева заснут, и вернулся к дому, чтобы совершить преступление.

Во время допроса злоумышленник указал, что не украл мотор, а купил за две бутылки крепкого алкоголя. Версия не оправдалась.

Материалы дела направлены в суд.