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Житель Карелии украл у приятеля долгожданную покупку

Новости. Криминал
14:20, 04 Сентября 2020
фото: © pixabay
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Перед судом предстанет 38-летний житель деревни Юшкозеро Калевальского района, сообщили в МВД Карелии.

Заявитель приобрел лодочный мотор и отмечал покупку в компании матери и соседа. В гости заглянул приятель, проживающий в соседнем населенном пункте. Через некоторое время сосед покинул компанию, а у оставшихся закончилось спиртное. 

Уходя из гостей, житель Юшкозеро приметил лежащий в коридоре мотор, дождался, когда хозяева заснут, и вернулся к дому, чтобы совершить преступление.

Во время допроса злоумышленник указал, что не украл мотор, а купил за две бутылки крепкого алкоголя. Версия не оправдалась.

Материалы дела направлены в суд.

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Комментарии

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кир
2020-09-04 15:41:35
Какая подлость?! Может она системная?
Гость
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