Житель Карелии украл у родственницы 2.3 млн рублей

В Калевальском районе окончено расследование уголовного дела о краже 2,3 млн рублей у местной жительницы, сообщает МВД Карелии.

Преступление инкриминируется 36-летнему уроженцу Калевалы, который ранее уже был судим за имущественные преступления. По версии следствия, мужчина в разговоре со случайным знакомым узнал, что его родственница копит деньги. В небольшом населенном пункте узнать адрес, а затем и привычки 65-летней местной жительницы не составило труда.

Фигурант спрятался в расположенной на участке хозпостройке, куда пенсионерка приходила каждое утро покормить домашних животных. Как только она зашла в помещение, мужчина запер дверь, а сам побежал искать сбережения. В результате было похищено 2,3 млн рублей.

Когда потерпевшая смогла выбраться, она сразу проверила свой тайник и, обнаружив пропажу, сообщила в полицию.

Сотрудники уголовного розыска полиции Калевалы задержали подозреваемого, который пытался скрыться. Он сознался в краже и сообщил, где спрятал деньги. Более 1,7 млн рублей было возвращено потерпевшей. Выяснилось, что около полумиллиона рублей ему удалось истратить на увеселения себя и своих знакомых.

В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд для принятия решения в отношении обвиняемого.