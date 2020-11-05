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Житель Карелии украл у собутыльника пачку сигарет с деньгами

Новости. Происшествия
09:42, 06 Ноября 2020
фото: © Александр Рюмин/ТАСС
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В Беломорске из кармана мужчины пропали 16 тысяч рублей, сообщили в МВД по Карелии.

В полицию Беломорского района поступило заявление о краже от 27-летнего жителя города. Из кармана его брюк пропали 16 тысяч рублей.

Оперативники установили подозреваемого.

Накануне мужчина был в гостях, в компании приятелей. После выпитого алкоголя он заснул. Хозяин квартиры через некоторое время в поисках сигарет стал проверять чужие карманы. У спящего героя истории он нашел пачку сигарет, а внутри – сложенные купюры – остаток полученной зарплаты. По версии следствия, похитив деньги, 20-летний подозреваемый разбудил своего гостя и выпроводил его из квартиры.

В отделе полиции молодой человек пояснил, что деньги потратил на алкоголь. Ущерб обязался возместить.

Возбуждено уголовное дело.

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