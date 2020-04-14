Житель Карелии украл у соседки детские санки

В полицию Беломорска с заявлением о краже обратилась местная жительница, сообщили в МВД Карелии.

Из подъезда пропали принадлежащие ей детские санки стоимостью более 2,5 тысячи рублей.

Была установлена личность подозреваемого. Им оказался 23-летний житель соседнего дома. Как выяснилось, ему нужны были деньги на алкоголь, поэтому он ходил по подъездам и присматривал имущество для продажи. Санки-коляску он продал своей знакомой за 300 рублей.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее злоумышленник украл у бизнесмена в Петрозаводске оборудование за 200 тысяч рублей.