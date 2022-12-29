Житель Карелии украл у заснувшего собутыльника ружье

Кражу охотничьего ружья раскрыли полицейские Медвежьегорского района Карелии.

В полицию Медвежьегорского района поступило сообщение о краже охотничьего ружья.



Обстоятельства инцидента выяснил участковый. В гости к владельцу оружия пришел приятель, мужчины выпили.



40-летний гость заметил ружье в шкафу у товарища. Когда хозяин квартиры заснул, он украл оружие и покинул квартиру. Мужчина собирался продать краденое, но не успел. Полицейские изъяли оружие.



Возбуждено и расследуется уголовное дело. Подозреваемому грозит от трех до семи лет в колонии. При этом потерпевшего привлекли к административной ответственности за нарушение правил хранения оружия, сообщили в МВД Карелии.