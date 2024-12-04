Житель Карелии улетел в кювет на скользкой трассе

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП, которое произошло в Прионежском районе.

4 декабря приблизительно в 20:20, на 1 км автодороги «Заозерье - Пиньгуба», водитель Renault Kangoo не учел погодные и дорожные условия, не справился с управлением, и совершил съезд в кювет, сообщили в ГАИ Карелии.

В результате произошедшего 36-летний водитель незначительные травмы и на следующий день самостоятельно обратился в лечебное учреждение для оказания помощи.





Госавтоинспекция Карелии напомнила, что в зимних условиях водителю необходимо выбирать безопасную скорость (ниже действующих ограничений), соблюдать дистанцию и боковой интервал, придерживаться плавного стиля вождения. Скользкой дорога может оставаться, даже если она обработана противогололедными средствами.