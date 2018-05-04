Житель Карелии улучшил финансовое положение своей матери за счет собутыльника

Житель Кемского района обвиняется в краже денег у знакомого, сообщили в прокуратуре Карелии.

Расследованием установлено, что в октябре 2017 года 28-летний житель Кемского района во время совместного распития спиртных напитков взял телефон своего знакомого и при помощи услуги "мобильный банк" тайно пополнил баланс своего телефона, после чего таким же путем перевел деньги на банковскую карту своей матери. Затем он удалил СМС-сообщения о выполненных операциях.

Когда через несколько дней потерпевший обратился в банк для замены карты, после проверки состояния счета он обнаружил пропажу 8900 рублей. Выяснилось, что деньги были списаны именно в тот день, когда он употреблял спиртное с обвиняемым.

В ходе расследования уголовного дела злоумышленник сознался в совершении данного преступления и полностью возместил причиненный ущерб.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.