Житель Карелии умер в муках, спасая приятеля от уголовной статьи

Мужчина через несколько дней умер от ножевых ранений, так как не захотел обращаться в полицию и больницу, сообщили на сайте Сегежского городского суда.

Сегежский суд приговорил мужчину к 5 годам колонии строго режима за деяние, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. 15 мая 2018 года во время распития спиртного со своим знакомым мужчина нанес знакомому не менее трех ударов ножом в живот.



Потерпевший за медицинской помощью в ЦРБ не обратился, так как не желал привлекать виновного к ответственности, и 17 мая 2018 года умер.

В ходе допроса врач Сегежской ЦРБ в суде пояснил, что не исключалась вероятность сохранения жизни пострадавшего в случае его своевременного обращения за медицинской помощью.

Факт сознательного отказа пострадавших от медицинской помощи, себе во вред, в текущем году в практике Сегежского городского суда не является единичным.