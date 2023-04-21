Житель Карелии, упавший на печь в бане, скончался в ожоговом центре Петербурга

Нетрезвый мужчина в бане получил ожоги на площади 80% тела.

Как сообщает портал piter.tv, 10 июня пьяный 42-летний мужчина упал на печь в бане и получил 80% ожогов тела (35% - глубокий ожог).



Жителя Карелии в состоянии шока вертолетом санавиации доставили в НИИ скорой помощи им. И. И. Джанелидзе, где 13 июня он скончался в реанимации.



Проводится проверка.