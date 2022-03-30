Житель Карелии устроил пьяный дебош в алкомаркете

В Сортавальском районе росгвардейцы задержали нарушителя в алкомаркете, сообщили в управлении Росгвардии Карелии.

Вечером в среду, 20 апреля, на пункт централизованного наблюдения Сортавальского отдела вневедомственной охраны Росгвардии поступил сигнал тревоги из специализированного магазина алкогольной продукции.

На место вызова была направлена группа задержания. К прибывшим на охраняемый объект росгвардейцам обратились работники торгового заведения и пояснили, что неизвестный гражданин, пребывающий в состоянии алкогольного опьянения, совершил хищение товара и попытался сбежать. Более того, нарушитель вступил в перепалку с персоналом и оказал сопротивление, чтобы завершить свой преступный умысел.

Представители Росгвардии задержали злоумышленника, которым оказался 30-летний местный житель. Задержанного передали полиции для дальнейшего разбирательства.